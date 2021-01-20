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Беларусь выступила против птиц из Краснодарского края

Марьям Ибрагимова
20 января, 2021 16:13
1 мин
Марьям Ибрагимова
20 января, 2021 16:13
1 мин
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Власти Беларуси приняли решение приостановить ввоз птицы из Краснодарского края. Все дело в том, что в указанном российском регионе выявили птичий грипп. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения животных.

Так, с 22 января РБ перестанет принимать из Краснодарского края живую птицу, мясо птицы, пух, перья, а также пищевые продукты переработки куриного яйца, передает БелТа. До какого числа будут действовать эти ограничения, в издании не отметили.

Ранее сообщалось о том, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о своем желании вернуться в республику. Ее вдохновил российский оппозиционер Алексей Навальный.

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Беларусь
Краснодарский край
Птичий грипп
1 мин
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