Общество

Власти Беларуси приняли решение приостановить ввоз птицы из Краснодарского края. Все дело в том, что в указанном российском регионе выявили птичий грипп. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения животных.

Так, с 22 января РБ перестанет принимать из Краснодарского края живую птицу, мясо птицы, пух, перья, а также пищевые продукты переработки куриного яйца, передает БелТа. До какого числа будут действовать эти ограничения, в издании не отметили.

Ранее сообщалось о том, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о своем желании вернуться в республику. Ее вдохновил российский оппозиционер Алексей Навальный.