Фото: youtube.com

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о желании вернуться в страну после того, как российский оппозиционер Алексей Навальный прилетел в РФ. Однако рисковать своей жизнью и свободой она не намерена. Тихановская обратилась к послам ЕС в ОБСЕ во время онлайн-встречи с просьбой обеспечить ей безопасное возвращение домой.

«Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственный розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ», – говорится на сайте лидера оппозиции Беларуси.

Ранее сообщалось, что Тихановская поприветствовала отказ Международной федерации хоккея (IIHF) проводить чемпионат мира 2021 года в Минске.