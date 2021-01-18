Светлана Тихановская заявила о победе белорусов на фоне отмены ЧМ по хоккею в Минске

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Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поприветствовала отказ Международной федерации хоккея (IIHF) проводить чемпионат мира 2021 года в Минске. Она считает, что белорусы добились своего, а президент страны Александр Лукашенко не смог сделать вид, что «всё под контролем». Об этом она написала в своём telegram-канале.

«Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради "зачистки" города перед ЧМ. Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что белорусы добились своего - и сделали это вместе", - заявила экс-кандидат в президенты.

Тихановская отметила, что во многих странах белорусы устраивали пикеты у зданий IIHFи у штаб-квартир спонсоров чемпионата, передаёт «Интерфакс».

Напомним, IIHF заявила, что ЧМ по хоккею в Минске отменен на фоне политической нестабильности в стране. Новое место проведения соревнований будет объявлено позже.