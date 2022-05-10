Беларусь насмотрелась на действия РФ в Украине и решила изменить свое отношение к армии
Минск по-новому взглянул на оснащение собственной армии, оценивая опыт российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Он пояснил, что после 24 февраля власти республики были вынуждены под другим углом посмотреть на Вооруженные силы.
«Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии», - пояснил Лукашенко.
По его словам, оглядываясь на Россию, Беларусь в принципе многому учится. Бесценный опыт республика получила, наблюдая за ходом военной операции в соседнем государстве, поэтому и государственный оборонный заказ на текущий год будет рассмотрен под новым углом, передает «Экономика сегодня».
Ранее сообщалось о том, что российский лидер Владимир Путин якобы не имеет планов по выходу из украинского кризиса.