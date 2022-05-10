Reuters: у Владимира Путина нет плана выхода из конфликта на Украине
У российского президента Владимира Путина в настоящее время нет выхода из конфликта на Украине. Такого мнения придерживается лидер Соединённых Штатов Америки Джо Байден.
Свою точку зрения он выразил на встрече с представителями демократической партии. Кроме того, он заявил, что в связи со сложившей обстановкой пытается понять, «что нам с этим делать».
Также Байден, оценив принимаемые Путиным решения, пришёл к выводу, что его коллега действует «очень расчетливо». При этом он добавил — президент РФ при помощи своих методов стремился разделить Североатлантический альянс и Евросоюз. Во всяком случае, Путин был уверен, что сможет этого добиться, цитирует Байдена Reuters.
Ранее сообщалось, что американский лидер выразил обеспокоенность в связи с утечкой разведданных для Киева.