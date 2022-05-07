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Политика
Джо Байден обеспокоен утечкой разведданных для Киева
7 мая, 2022 09:26
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Jim LoScalzo - Pool via CNP/Keystone Press Agency
Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность из-за утечки данных о разведывательной помощи Украине. Об этом сообщил телеканал NBC.
Президент обсудил во время встречи с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, директором Национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином появившиеся в СМИ сообщения, в которых указывалось, что США обеспечивают Украину разведданными.
Байден потребовал от спецслужб и Пентагона пресечь утечки данных о разведывательной помощи Киеву.
При этом о разговоре Байдена с руководителями ведомств, которые обеспечивают нацбезопасность США, сразу узнали СМИ, пишет «ПолитЭксперт».
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