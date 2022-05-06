В США назвали Джо Байдена «невиданной катастрофой»
Американский лидер Джо Байден – «это невиданная катастрофа» для США. Об этом заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.
По его словам, те избиратели, которые голосовали за Байдена, вряд ли получили от его правления то, на что рассчитывали.
Байден – «это невиданная катастрофа». Еще никто не вытворял ничего подобного с США. Будучи президентом всего за полтора года, он обрушил фондовый рынок, спровоцировал продовольственный и миграционный кризисы, поднял уровень насилия и наркомании в обществе, а также втянул страну в конфликт с Россией, заявил Карлсон.
При этом проблемы этим списком не заканчиваются — в стране процветает мародерство, растет имущественное неравенство, закрываются школы, взлетают цены на топливо, количество бездомных растет, уровень расовой ненависти достиг беспрецедентентных значений, пишет «РИА Новости».
Байден принес лишь войну и экономический коллапс, резюмировал Карлсон.