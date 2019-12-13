Бедные продолжат платить больше богатых

Российская Госдума в очередной раз отклонила законопроекты о введении в стране прогрессивного подоходного налога. Два схожих документа представили на рассмотрение КПРФ и «Справедливая Россия» – и оба были уничтожены «Единой Россией».

Справоросы

Рассмотрим эти проекты и возможные последствия их принятия. Сразу оговоримся, что со стороны «Справедливой России» со «спонсорским» стилем финансирования этой партии подобная инициатива – чистой воды популизм. Там даже не сильно работали над текстом, просто предложили брать 18% НДФЛ с дохода более 24 миллионов рублей в год.

Владелец крупного импортера обуви Zenden Сергей Павлов, критикуя в беседе со мной налоговую систему, прямо говорил: «Богатые люди в России НДФЛ вообще не платят, никто». Антон Силуанов, может, заплатил бы, он по-своему честный кассир, а доходы у него огромные. А больше никому это не нужно. Власть и люди с доходами более 24 миллионов рублей в год – это примерно одна и та же тусовка, и ворон с ворона 18% не возьмет. То есть некоторые неудобства такой закон бы создал, но знаете, тут парадокс благосостояния: чем крупнее сумма, тем легче ее скрыть. Полторы тысячи рублей, которые вам покупатель заплатил за красивый домашний торт, налоговая увидит, а миллионные операции с офшорными счетами, тонны наличных – и не подумает.

Хочется надеяться, что это последние выдохи «Справедливой России». Такая партия нашей стране не нужна, и в 2021 году, каких бы взглядов мы ни придерживались, следует отправить команду Сергея Миронова в политическое небытие.

Коммунисты

КПРФ – это серьезнее. У этих людей есть какая-никакая идеология и какой-никакой электорат, а перед самой партией стоит очень важная задача: держать своих сторонников в узде, не дать им выражать протест дальше собственных кухонь и не мешать большим людям делить Россию. Соответственно, законопроекты должны быть, во-первых, разумными, во-вторых, непроходными.

Коммунисты предложили следующую формулу.

Доход менее 100 тыс. рублей в год (меньше МРОТ и прожиточного минимума) – 5% НДФЛ.

100 000–3 000 000 (более 90% работающих россиян) – 5 тыс. руб. (5% от 100 тыс.) + 13% от суммы свыше 100 тыс.

3 000 000–10 000 000 – 382 тыс. (13% от 3 млн) + 18% от суммы свыше 3 млн.

Более 10 000 000 – 1,642 млн (13% от 3 млн + 18% от 7 млн) + 25% (а не 18%, как ошибочно пишет «Лента» и за ней перепечатывают другие СМИ) от суммы свыше 10 млн.

Законопроект этот поступил в Госдуму еще весной 2018 года, к президентским выборам, он был информационной поддержкой Павла Грудинина. Согласно подсчетам коммунистов, реформа НДФЛ позволила бы пополнить бюджет на 1,16 трлн руб. ежегодно, то есть в два раза больше, чем дала реформа НДС. Эта цифра представляется нам чрезвычайно сильно завышенной. Более 15 млн руб. в год на всю страну легально получают никак не больше 6 тысяч человек, и 2,892 млн с этой суммы вместо нынешних 1,950 млн – это менее 6 миллиардов рублей ежегодно. Ничто даже по сравнению с потерями от снижения налогообложения двух беднейших групп.

Патриоты

«Русская планета» еще в октябре 2015 года предлагала свою, более справедливую формулу реформы налогообложения. Повторим этот расчет:

«13% для доходов до 100 тысяч в месяц, 15% – от 100 тысяч рублей; 17% – от 250 тысяч, 20% – от 500 тысяч и, наконец, 25% от миллиона». Понятно, что проценты в каждой группе, как и в предложении коммунистов, считаются только от пороговой суммы»

То есть для получателя 1,25 млн руб. в месяц (те же 15 млн в год) это будет: 13% от 100 тысяч + 15% от следующих 150 тысяч + 17% от 250 тысяч + 20% от 500 тысяч + 25% от следующих 250 тысяч = 13 000 + 22 500 + 42 500 + 100 000 + 62 500 = 240 500 руб. в месяц, 2 886 000 руб. в год, примерно столько же, сколько предлагали коммунисты, которые из-за неизбывного популизма побоялись в своем проекте трогать менеджеров полувысшего звена, зарабатывающих 200-250 тысяч в месяц, и даже снизили им налоги.

Общая прибыль для бюджета с нашего предложения составляла 45-75 млрд руб. в год, так что откуда взялся коммунистический триллион, абсолютно непонятно. Ну не слезет с океанской яхты Андрей Мельниченко, чтобы стать налоговым резидентом России и перечислить ей 25% вместо 13% со своей сотни миллиардов в год.

Власти

Любая народная Дума посмеялась бы над «Справедливой Россией» и приняла бы проект КПРФ. Можно было бы сказать, что депутаты от «Единой России», возражавшие против этого документа, кривили душой – если бы эта душа у них была. Вот их аргументы:

«Плоская шкала поспособствовала легализации зарплат» – когда-то это играло роль, но сейчас работодателю совершенно все равно, какой НДФЛ платить за работника, его гораздо сильнее волную социальные фонды.

«Президент и правительство неоднократно подчеркивали необходимость обеспечить стабильность налоговой системы» – блестящий аргумент в стране, где налоговые взносы за недвижимость в десятые годы выросли в разы, а где-то и в десятки раз (в Мурманской области доходило и до сотен), где только что повысили НДФЛ, где налоговые льготы раздаются богатейшим корпорациям.

«Прогрессивная шкала может привести к уклонению от уплаты налога и снижению собираемости».

Господа, в цифровом государстве вы видите практически все наши доходы и расходы, налоговая служба Михаила Мишустина довела сбор налогов до уровня настоящего искусства. 95% работающих не будут уклоняться от исполнения проекта КПРФ, потому что он им выгоден, а уж с 5% налоговики как-нибудь справятся.

* * *

На самом деле в России – регрессивная налоговая система, если считать налогами также «взносы». Чем больше ты зарабатываешь, тем меньшую долю отдаешь государству и тем больше у тебя шансов получить налоговый вычет.

Это откровенно грабительская система, и не стоит откладывать беседу по душам с ее авторами и сторонниками до Страшного суда. Хотя что это мы, душу они давно продали.