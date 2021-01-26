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Банки используют голоса россиян для подписи документов

Артем Денисов
26 января, 2021 05:40
1 мин
Артем Денисов
26 января, 2021 05:40
1 мин
документы
pixabay.com

Банки России могут увеличить число доступных дистанционно операций, если клиент подтвердит свою личность, сдав слепки лица и голоса.

Так, в ВТБ можно будет разблокировать карту, в «Ак Барс Банке» — подписать документы. Обновить данные о клиенте с помощью биометрии можно в крымском РНКБ, а в банке «Дом.РФ» с помощью новых технологий возможно увеличить лимит регулярных операций.

Как отметили в ВТБ, биометрические технологии позволят повысить уровень безопасности, а также сократить время проведения операций, пишут «Известия».

Информация о внедрении биометрии получила достаточно широкое распространение. В настоящее время для банковских операций служащие предлагают клиентам предоставить образцы голоса, сетчатки и отпечатков пальцев.

Имеют ли они на это право? Насколько безопасно передавать финансовым структурам подобные данные? Разобраться в теме помогает Александр Клишин – экономист, эксперт по финансам, налогам и банкам.

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