Банки используют голоса россиян для подписи документов

Общество

Банки России могут увеличить число доступных дистанционно операций, если клиент подтвердит свою личность, сдав слепки лица и голоса.

Так, в ВТБ можно будет разблокировать карту, в «Ак Барс Банке» — подписать документы. Обновить данные о клиенте с помощью биометрии можно в крымском РНКБ, а в банке «Дом.РФ» с помощью новых технологий возможно увеличить лимит регулярных операций.

Как отметили в ВТБ, биометрические технологии позволят повысить уровень безопасности, а также сократить время проведения операций, пишут «Известия».

Информация о внедрении биометрии получила достаточно широкое распространение. В настоящее время для банковских операций служащие предлагают клиентам предоставить образцы голоса, сетчатки и отпечатков пальцев.

Имеют ли они на это право? Насколько безопасно передавать финансовым структурам подобные данные? Разобраться в теме помогает Александр Клишин – экономист, эксперт по финансам, налогам и банкам.