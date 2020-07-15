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Азербайджан заявил об уничтожении еще одного опорного пункта Армении

Михаил Орлов
15 июля, 2020 09:47
1 мин
Азербайджан
Wikipedia

Министерство обороны Азербайджана завило об уничтожении очередного объекта, который использовался вооруженными силами Армении для защиты территориальной целостности страны.

Уничтожение военного объекта было совершено с применением высоких технологий, которые позволили нанести удар по объекту с предельной точностью. Опорный пункт, уничтоженный прицельным огнем вооруженных сил Азербайджана, использовался одной из рот вооруженных сил Армении.

Буквально за несколько часов до объявления об уничтожении очередного опорного пункта пресс-секретарь ВС Азербайджана заявила о том, что на границе Армении и Азербайджана ситуация нормализовалась и конфликт уже в скором может быть исчерпан, сообщает издание «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что Азербайджан обвинил армянских силовиков в интенсивном обстреле мирных жителей.

темы
война
Армения
Азербайджан
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