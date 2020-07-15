Азербайджан заявил об уничтожении еще одного опорного пункта Армении
Министерство обороны Азербайджана завило об уничтожении очередного объекта, который использовался вооруженными силами Армении для защиты территориальной целостности страны.
Уничтожение военного объекта было совершено с применением высоких технологий, которые позволили нанести удар по объекту с предельной точностью. Опорный пункт, уничтоженный прицельным огнем вооруженных сил Азербайджана, использовался одной из рот вооруженных сил Армении.
Буквально за несколько часов до объявления об уничтожении очередного опорного пункта пресс-секретарь ВС Азербайджана заявила о том, что на границе Армении и Азербайджана ситуация нормализовалась и конфликт уже в скором может быть исчерпан, сообщает издание «Московский комсомолец».
Ранее сообщалось, что Азербайджан обвинил армянских силовиков в интенсивном обстреле мирных жителей.