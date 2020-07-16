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Азербайджан опроверг информацию об уничтоженном Арменией танке

Михаил Орлов
16 июля, 2020 10:47
1 мин
Автомат
Министерство обороны Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило о том, что информация об уничтожении танка вооруженными силами Армении не соответствует действительности.

Представитель минобороны Азербайджана считает, что информация об уничтожении танка является намеренной дезинформацией, которая распространяется их соседом с целью деморализации служащих в рядах вооруженных сил Азербайджана.

Со слов представителя минобороны Азербайджана вся военная техника находится в глубине страны, а на передовой нет и не может быть никакой техники, сообщает агентство «РИА Новости».

Является ли заявление о дезинформации также дезинформацией, заявленной из-за боязни признавать свои ошибки и поражения, станет известно, вероятно, после разрешения конфликта.

Ранее сообщалось, что Армения заявила об уничтожении азербайджанского танка.

темы
война
Армения
Азербайджан
танк
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