Армения заявила об уничтожении азербайджанского танка
Пресс-секретарь министерства обороны Армении заявил об успехах вооруженных сил страны в вооруженном конфликте с Азербайджаном – силы страны подбили азербайджанский танк.
Помимо уничтожения танка, вооруженные силы Армении также преуспели в обстреле стационарных позиций противника – силами военных уничтожены артиллерийские подразделения. Огнем с армянской стороны уничтожены артиллерийские и минометные батареи, которые вели огонь по населенным пунктам Армении.
Ночью было также доложено об успехах армянской стороны в подавлении диверсионных групп противника, которые планировали различные противозаконные акты на территории страны, сообщает
агентство «РИА Новости».
Столкновения между Арменией и Азербайджаном продолжаются с 12 июля. Активные боевые действия ведутся в нескольких приграничных районах двух стран бывшего СССР.
Ранее сообщалось, что на границе Армении и Азербайджана возобновились боестолкновения.