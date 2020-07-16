Армения заявила об уничтожении азербайджанского танка

Общество

Министерство обороны Армении

Пресс-секретарь министерства обороны Армении заявил об успехах вооруженных сил страны в вооруженном конфликте с Азербайджаном – силы страны подбили азербайджанский танк.

Помимо уничтожения танка, вооруженные силы Армении также преуспели в обстреле стационарных позиций противника – силами военных уничтожены артиллерийские подразделения. Огнем с армянской стороны уничтожены артиллерийские и минометные батареи, которые вели огонь по населенным пунктам Армении.

Ночью было также доложено об успехах армянской стороны в подавлении диверсионных групп противника, которые планировали различные противозаконные акты на территории страны, сообщает

агентство «РИА Новости».

Столкновения между Арменией и Азербайджаном продолжаются с 12 июля. Активные боевые действия ведутся в нескольких приграничных районах двух стран бывшего СССР.

Ранее сообщалось, что на границе Армении и Азербайджана возобновились боестолкновения.