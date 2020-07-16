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На границе Армении и Азербайджана возобновились боестолкновения

Дмитрий Байков
16 июля, 2020 09:35
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Минобороны Армении

Сегодня утром на товузском направлении границы между Арменией и Азербайджаном возобновились бои.

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил о предпринятой попытке атаки армянскими военными. Сообщается, что села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов. О потерях среди гражданского населения пока не известно.

При этом Министерство обороны Армении также обвинило Азербайджан в обстреле сел Айгепар и Мовсес, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что в ходе разгоревшегося конфликта военные Азербайджана применили против Армении реактивные системы залпового огня «Град».

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политика
Армения
Азербайджан
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