На границе Армении и Азербайджана возобновились боестолкновения

Политика

Минобороны Армении

Сегодня утром на товузском направлении границы между Арменией и Азербайджаном возобновились бои.

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил о предпринятой попытке атаки армянскими военными. Сообщается, что села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов. О потерях среди гражданского населения пока не известно.

При этом Министерство обороны Армении также обвинило Азербайджан в обстреле сел Айгепар и Мовсес, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что в ходе разгоревшегося конфликта военные Азербайджана применили против Армении реактивные системы залпового огня «Град».