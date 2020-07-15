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Азербайджан применил против Армении реактивные системы залпового огня «Град»

Дмитрий Байков
15 июля, 2020 08:24
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Минобороны РФ

В ходе разгоревшегося конфликта военные Азербайджана применили против Армении реактивные системы залпового огня «Град».

По словам представителя министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна, помимо танков Азербайджанские вооруженные силы использовали РСЗО «Град».

Также Ованнисян сообщил о беспилотных летательных аппаратах Азербайджана, число, которых приближается к десяти, пишет «РИА Новости».

Военный эксперт Владимир Евсеев, считает, что вновь разгоревшийся конфликт может затронуть Турцию, Иран и Россию. Наибольшую опасность может нести в себе возможная попытка Баку создать коридор к автономной республике Нахичевань, которая отрезана от Азербайджана Нагорным Карабахом.

темы
политика
Армения
Азербайджан
конфликт
оружие
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