В конфликт Армении и Азербайджана могут быть втянуты Россия с Турцией и Иран

Политика

Минобороны Армении

После вооруженного столкновения Армении и Азербайджана в Баку заявили о гибели трех военных и пятерых раненых, в Ереване сообщили о двух пострадавших.

Военный эксперт Владимир Евсеев, считает, что вновь разгоревшийся конфликт может затронуть Турцию, Иран и Россию. Наибольшую опасность может нести в себе возможная попытка Баку создать коридор к автономной республике Нахичевань, которая отрезана от Азербайджана Нагорным Карабахом. Это вызовет недовольство Турции, которая строит там железную дорогу и наращивает военное присутствие. Анкара уже выступила с осуждением Армении.

Также в конфликт может быть втянут и Иран, поскольку коридор в Нахичевань должен будет проходить вдоль его границ.

В свою очередь МИД России призвал обе стороны к немедленному прекращению огня и сдержанности. Россия выразила готовность оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации, пишет «ПолитЭксперт».

Напомним, 12 и 13 июля произошли столкновения между Арменией и Азербайджаном недалеко от Карабаха. Стороны обвинили друг друга в провокациях и агрессивных действиях. Баку сообщал о гибели четырёх человек со своей стороны, Ереван - о двух раненых. В Армении заявляли об обстрелах каждые 15 минут.