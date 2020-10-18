Азербайджан обвинил Армению в обстреле своего района

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Минобороны Азербайджана выступило с сообщением об обстреле с армянской стороны Агдамского района. Данная территория прилегает к Нагорному Карабаху.

Как гласит сообщение: «Территория Агдамского района подвергается обстрелу армянскими вооруженными силами». Об этом рассказал ТАСС.

Ранее в воскресение, армянское военное ведомство сообщило о наступлении азербайджанских вооруженных сил в Нагорном Карабахе.