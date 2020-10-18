Армения обвинила Азербайджан в новом нарушении перемирия

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Официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о новом наступлении вооруженных сил Азербайджана в районе Нагорного Карабаха.

«К 07:20 (06:20 мск) с использованием артиллерийского огня противник предпринял наступление в южной части [Карабаха](Худаферинское водохранилище) с целью занятия выгодных позиций», — пишет чиновница в своем профиле в Twitter.

По словам Степанян, наступление сопровождается потерями с обеих сторон.

Напомним, в ночь на 18 октября Ереван и Баку объявили о гуманитарном перемирии. Однако обе стороны обвиняют другу друга в нарушениях.