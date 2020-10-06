Азербайджан начал крупное наступление на южном направлении в Карабахе

Haqqin.az

Азербайджан начал широкомасштабную военную операцию на юге Нагорного Карабаха. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он отметил, что Азербайджан бросил в бой резервные силы и большое количество военной техники, танки и артиллерию. По его словам, Баку «методично и последовательно уничтожается крупный потенциал противника».

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Армении, азербайджанские военные обстреляли столицу Нагорного Карабаха город Степанакерт. В городе раздались взрывы, власти включили сирену, а жители спустились в бомбоубежища.

Напомним, Азербайджан и Армения в течение 30 лет ведут территориальный спор. Утром 27 сентября стороны открыли огонь по республике, обвинив друг друга в провокациях.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил присоединить Нагорный Карабах к России.