Автоюристы объяснили, удастся ли скрывшуюся с места ДТП Собчак привлечь к ответственности
Удастся ли ведущей Ксении Собчак избежать ответственности после ДТП в Сочи, ответили автоюристы Лев Воропаев и Сергей Радько. Напомним, 9 октября машина с Собчак столкнулась со встречным автомобилем - погиб один человек.
Воропаев заявил - пассажиры такси не понесут ответственность ни при каких условиях. Собчак являлась пассажиркой Mercedes.
По его словам, правила дорожного движения обязывают оставаться на месте аварии только водителя. У пассажира этой обязанности нет.
Радько заявил: если удастся доказать, что пассажирка отвлекала и подгоняла водителя во время поездки, ее также не получится привлечь к ответственности.
Воропаев добавил: в такой ситуации на пассажира может частично лечь ответственность по компенсации морального вреда. Однако судебная практика говорит, что в большинстве случаев за все отвечают владелец и водитель машины.
«Если будет доказано, что пассажир отвлекал или как-то подстрекал к нарушению правил дорожного движения, теоретически, его можно привлечь, но это практически нереально», — сказал Воропаев телеканалу «360».
Ранее источник в силовых структурах назвал статус Собчак в деле о смертельном ДТП.