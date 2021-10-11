Источник в силовых структурах рассказал о статусе Собчак по делу о смертельном ДТП
Источник в силовых структурах рассказал о статусе телеведущей, журналистки Ксении Собчак по делу о ДТП в Сочи. Напомним, в аварии погиб один человек - Собчак заявляла о сотрясении мозга и многочисленных травмах.
По словам собеседника, телеведущая не является потерпевшей по делу о смертельном ДТП. Об этом пишет РИА Новости.
Источник сообщил, что пострадавшую в ДТП с участием машины Собчак доставят в Москву спецбортом. Она будет лечиться в госпитале имени Бурденко.
У женщины «незначительное улучшение», констатировал он.
Напомним, 9 октября машина с Собчак попала в ДТП между Адлером и Красной поляной. Водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen, а тот - с автобусом. Собчак вызвала такси и уехала с места аварии. Возбуждено уголовное дело.
Собчак написала второй пост по следам ДТП, в котором продолжила искать виноватых.