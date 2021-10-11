Собчак продолжила искать виноватых в сочинском ДТП, с места которого уехала через 5 минут
Телеведущая и журналист Ксения Собчак написала второй большой пост по следам ДТП в Сочи, с места которого она уехала через 5 минут. В нем она обвинила медиа в некорректном поведении.
Собчак заявила, что не будет ничего доказывать «шайке комбинаторов из апэшечки», которые «решили назначить» ее на роль «нового Ефремова».
Ведущая заявила, что попала в аварию и «с подбитой головой» дошла до другой машины, после чего уехала домой.
«Я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями», - написала Собчак.
Она пообещала всячески помочь родственникам.
Напомним, 9 октября ведущая попала в ДТП между Адлером и Красной поляной. В лоб столкнулись две машины: один человек погиб. Выжившая пассажирка рассказала, что Собчак вызвала такси и уехала с места ДТП. По словам ведущей, у нее сотрясение мозга и многочисленные травмы - в рапорте об этом нет ни слова. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Издание Readovka в своем Telegram опубликовало справку по уголовному делу, в которой говорится, что Собчак «убыла с места происшествия до приезда сотрудников полиции».