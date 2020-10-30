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С ноября в России начинают действовать зимние тарифы на оплату проезда по платным автотрассам. Цены поднимутся в пределах прошлогодней инфляции.

На трассе М-3 «Украина» стоимость оплаты проезда не меняется, а только переносится время действия дневного тарифа. Он начинается не с 06:00, а с 07:00. Будет сохранена дифференциация по дням недели. Так, при оплате наличными с понедельника по четверг цена будет составлять 50 рублей, в остальные дни - 60.

На дороге М-11 «Нева» стоимость проезда в целом по сравнению с летними тарифами при оплате наличными уменьшится на 110-170 рублей.

На трассе М-4 «Дон» стоимость проезда от Московской области до Краснодарского края снизится на 130-245 рублей. С понедельника по четверг тариф будет ниже, чем в другие дни.

Как пишет «Интерфакс», на 5% изменится стоимость абонементов на проезд по платным участкам М-4 «Дон». В госкомпании «Автодор» отмечают, что стоимость не индексировалась с 2018 года.

Ранее сообщалось, что система начисления оплаты для грузовиков «Платон» может поднять тарифы с 1 февраля 2021 года.