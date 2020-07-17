Печально известный «Платон» вновь поднимет свои тарифы

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Нашумевшая система начисления оплаты для грузовиков «Платон» может вновь поднять свои тарифы с 1 февраля 2021 года. Сумма может повыситься с 2,20 до 2,31 рубля за километр.

Как сообщают официальные представители Росавтодора: «В соответствии с постановлением правительства РФ в рамках ежегодной индексации с 1 февраля 2021 года прогнозируемый размер платы в государственной системе «Платон» составит 2,31 рубля за километр».

По имеющимся данным, в системе «Платон» числятся более 579 тысяч владельцев транспортных средств. При этом, общее количество зарегистрированных автомобилей составляет более 1,3 млн, сообщает REGNUM.