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Общество
Армянские и турецкие диаспоры «поставили на уши» Францию
28 октября, 2020 13:57
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фото: Pixabay
Во Франции представители армянской диаспоры сегодня утром блокировали движение на одной из автомагистралей и спровоцировали столкновения с представителями турецкой общины.
С обеих сторон в столкновении учувствовали несколько десятков человек, которые использовали ножи и другие подручные средства. В результате пострадали несколько человек.
К месту беспорядков прибыли полицейские, движение в обоих направлениях автомагистрали оказалось блокировано, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что французские власти изучают возможность введения ответных мер против Турции.
В связи с заявлением президента Турции Тайипа Эрдогана, который призвал страны к бойкоту французских товаров, рассматриваются несколько вариантов ответных мер.
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