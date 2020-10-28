Армянские и турецкие диаспоры «поставили на уши» Францию

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Во Франции представители армянской диаспоры сегодня утром блокировали движение на одной из автомагистралей и спровоцировали столкновения с представителями турецкой общины.

С обеих сторон в столкновении учувствовали несколько десятков человек, которые использовали ножи и другие подручные средства. В результате пострадали несколько человек.

К месту беспорядков прибыли полицейские, движение в обоих направлениях автомагистрали оказалось блокировано, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что французские власти изучают возможность введения ответных мер против Турции.

В связи с заявлением президента Турции Тайипа Эрдогана, который призвал страны к бойкоту французских товаров, рассматриваются несколько вариантов ответных мер.