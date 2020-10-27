Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Глаз за глаз: Франция может оказаться от турецких товаров

Дмитрий Байков
27 октября, 2020 08:31
1 мин
1
фото: Pixabay

Французские власти изучают возможность введения ответных мер против Турции. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

В связи с заявлением президента Турции Тайипа Эрдогана, который призвал страны к бойкоту французских товаров, рассматриваются несколько вариантов ответных мер.

Сообщается, что в качестве экономических санкций может стать отказ от товаров турецкого производства, пишет «РИА Новости».

Последние заявления Макрона президент Турции охарактеризовал, как «антиисламские выпады» и назвал их угрозой национальной безопасности своей страны.

темы
Турция
санкции
политика
Франция
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!