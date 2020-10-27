Глаз за глаз: Франция может оказаться от турецких товаров

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Французские власти изучают возможность введения ответных мер против Турции. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

В связи с заявлением президента Турции Тайипа Эрдогана, который призвал страны к бойкоту французских товаров, рассматриваются несколько вариантов ответных мер.

Сообщается, что в качестве экономических санкций может стать отказ от товаров турецкого производства, пишет «РИА Новости».

Последние заявления Макрона президент Турции охарактеризовал, как «антиисламские выпады» и назвал их угрозой национальной безопасности своей страны.