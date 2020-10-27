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Глаз за глаз: Франция может оказаться от турецких товаров
27 октября, 2020 08:31
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фото: Pixabay
Французские власти изучают возможность введения ответных мер против Турции. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
В связи с заявлением президента Турции Тайипа Эрдогана, который призвал страны к бойкоту французских товаров, рассматриваются несколько вариантов ответных мер.
Сообщается, что в качестве экономических санкций может стать отказ от товаров турецкого производства, пишет «РИА Новости».
Последние заявления Макрона президент Турции охарактеризовал, как «антиисламские выпады» и назвал их угрозой национальной безопасности своей страны.
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