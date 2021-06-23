Армия фанатов заявила о готовности воевать с близкими родственниками во имя Рамзана Кадырова
Всемирный съезд народов Чеченской Республики, проходящий в Грозном, превратился в акцию восхваления главы региона Рамзана Кадырова. Представитель чеченской диаспоры в Турции Айхан Эргювен убеждён, что действующий лидер российского субъекта должен остаться на своём посту.
«Я готов воевать со своим братом, если он будет против Рамзана Кадырова. Живя за границами своей родины, народ теряет свою культуру и самобытность, поэтому, если мы не хотим этого допустить, мы должны сделать все, чтобы Рамзан Кадыров оставался главой Чеченской Республики», — заявил Эргювен.
Турецкая делегация настаивает на том, чтобы Кадыров вновь выдвинул свою кандидатуру на выборах 19 сентября. Сам глава Чечни не стал комментировать предложение.
Добавим также, что на съезде собралось 5 тысяч делегатов из 23 стран, передаёт «Грозный-информ».
Ранее стало известно о том, что Кадыров продолжает «вычислять» оскорбляющих его людей.