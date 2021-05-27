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Участники «шайтан-флешмоба» продолжают публично извиняться перед Рамзаном Кадыровым

Марьям Ибрагимова
27 мая, 2021 13:52
1 мин
Марьям Ибрагимова
27 мая, 2021 13:52
1 мин
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает оперативно «вычислять» оскорбляющих его людей. На этот раз приносить публичные извинения пришлось Андрею из Тульской области.

Не так давно он опубликовал видеозапись в сервисе «TikTok», где назвал Кадырова шайтаном, в потом добавил, что политик умр`т не своей смертью. Однако спуся недолгое время он опубликовал новое видео — с извинениями, правда, объяснять своё решение не стал, передаёт Telegram-канал Baza.

Ранее за подобный проступок прощение у главы Чечни тиктокер из Перми.

Флешмоб #КадыровШайтан был запущен пользователями соцсети Instagram, к нему подключилось около 600 человек. Он появился на просторах Сети после того, как Кадыров обещал найти оскорбившего его подростка — мальчик назвал политика шайтаном в комментариях во время прямого эфира главы Чечни. Позже за произошедшее пришлось извиняться всей семье школьника, включая родственников.

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ТЕГИ
Рамзан Кадыров
Чечня
Подросток
Извинения
TikTok
Шайтан
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