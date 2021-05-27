Участники «шайтан-флешмоба» продолжают публично извиняться перед Рамзаном Кадыровым
Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает оперативно «вычислять» оскорбляющих его людей. На этот раз приносить публичные извинения пришлось Андрею из Тульской области.
Не так давно он опубликовал видеозапись в сервисе «TikTok», где назвал Кадырова шайтаном, в потом добавил, что политик умр`т не своей смертью. Однако спуся недолгое время он опубликовал новое видео — с извинениями, правда, объяснять своё решение не стал, передаёт Telegram-канал Baza.
Ранее за подобный проступок прощение у главы Чечни тиктокер из Перми.
Флешмоб #КадыровШайтан был запущен пользователями соцсети Instagram, к нему подключилось около 600 человек. Он появился на просторах Сети после того, как Кадыров обещал найти оскорбившего его подростка — мальчик назвал политика шайтаном в комментариях во время прямого эфира главы Чечни. Позже за произошедшее пришлось извиняться всей семье школьника, включая родственников.