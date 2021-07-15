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Армения будет прививать туристов от COVID самой неоднозначной вакциной
15 июля, 2021 16:31
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Ricardo Flores/Keystone Press Agency
Власти Армении готовы привить граждан, прибывших в страну для получения препарата от COVID-19. Но есть одно условие — туристы смогут претендовать только на вакцину AstraZeneca.
Кроме того, известно, что процедура будет бесплатной для тех, кто собирается пробыть в стране как минимум 10 дней.
Примечательно, что в Армении вакцинируют также российским «Спутником V» и китайским препаратом CoronaVac, но их могут получить только граждане страны, передает Sputnik Ближнее зарубежье.
Ранее стало известно, что после вакцинации препаратом AstraZeneca снова умер человек.
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