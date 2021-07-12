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Зафиксирован еще один смертельный случай после вакцинации препаратом AstraZeneca
12 июля, 2021 16:58
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Sven Hoppe/dpa/Global Look press
В Австралии зафиксирован еще один смертельный случай после вакцинации препаратом AstraZeneca. Об этом сообщили местные СМИ.
На юге Австралии 72-летняя женщина скончалась после прививки вакциной британско-шведской компании AstraZeneca.
Сообщается, что женщина спустя 2 недели после прививки была госпитализирована и позднее умерла в результате побочного эффекта, вызванного препаратом - тромбоза с синдромом тромбоцитопении.
Отмечается, что это не первый случай летального исхода от тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca, пишет ТАСС.
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