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Архиопасный вирус атаковал две страны Евросоюза
5 ноября, 2020 17:43
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Piqsels.com
Нидерланды и Германия столкнулись с новым вызовом - территории атаковал опасный вирус гриппа птиц подтипа H5N8 (птичий грипп). До этого очаг заболевания обнаруживали и в России.
Восемь случаев птичьего гриппа нашли на одной ферме в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн, все цыплята умерли. Остальных больных птиц выявили и утилизовали. Вирус также подтвердился в другой немецкой земле - Нижняя Саксония.
Аналогичная проблема началась в Нидерландах. Здесь забили 200 тысяч кур, пишет Reuters.
До этого очаг болезни нашли в России - сначала в Челябинской, а потом в Омской области и Татарстане.
Ранее Роспотребнадзор запретил яйца из Нидерландов.
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