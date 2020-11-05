Piqsels.com

Нидерланды и Германия столкнулись с новым вызовом - территории атаковал опасный вирус гриппа птиц подтипа H5N8 (птичий грипп). До этого очаг заболевания обнаруживали и в России.

Восемь случаев птичьего гриппа нашли на одной ферме в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн, все цыплята умерли. Остальных больных птиц выявили и утилизовали. Вирус также подтвердился в другой немецкой земле - Нижняя Саксония.

Аналогичная проблема началась в Нидерландах. Здесь забили 200 тысяч кур, пишет Reuters.

До этого очаг болезни нашли в России - сначала в Челябинской, а потом в Омской области и Татарстане.

Ранее Роспотребнадзор запретил яйца из Нидерландов.