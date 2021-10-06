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Арестованный в июне за перформанс российский акционист останется в СИЗО до середины ноября
6 октября, 2021 12:09
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Instagram @pavelkrisevich
Московский городской суд решил не выпускать на волю акциониста Павла Крисевича, которого арестовали еще в июне по решению Тверского суда столицы. Напомним, активист выстрелил себе в голову шумовыми патронами на Красной площади, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Художнику придется просидеть под стражей вплоть до 11 ноября, говорится в Telegram-канале «Свободу Крисевичу!». За перформанс в поддержку политзаключенных ему предъявили обвинение по статье «Хулиганство». Крисевичу грозит до 7 лет тюремного заключения.
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