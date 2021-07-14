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Арестованный в Беларуси россиянин Егор Дудников написал явку с повинной
14 июля, 2021 01:33
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Арестованный в Беларуси российский гражданин Егор Дудников написал явку с повинной.
Его задержали в Минске 5 мая, обвинив в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. 20-летнему молодому человеку до трех лет лишения свободы. Под стражей он будет находиться до 6 августа.
Отмечается, что Дудников причастен к Telegram-каналу «Отряды гражданской самообороны Беларуси, ОГСБ», который признан экстремистским.
В ноябре 2020 года молодой человек вступил в ОГСБ, а уже в декабре был назначен администратором канала, сообщает «Sputnik Беларусь».
Ранее создатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Беларуси) Степан Путило обратился к международному сообществу с просьбой о помощи.
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