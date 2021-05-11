Апрельское решение Владимира Путина позволило поставить 30-летний рекорд в Крыму

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За период длинных майских нерабочих дней Крым посетило более полумиллиона туристов. Это на 72% больше, чем было в 2019 году, когда еще не было пандемии коронавируса. Кроме того, число туристов является рекордным для региона за весь постсоветский период. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Турпоток в Крым за прошедшие майские праздники стал рекордным за весь постсоветский период. По данным министерства курортов и туризма республики, с 29 апреля по 10 мая включительно в Крыму отдохнули 520 тыс. человек, что на 72% выше уровня 2019 года», - сообщил руководитель региона в соцсети «Вконтакте».

Аксенов отметил, что вырос поток туристов, которые приезжают в Крым на собственном автотранспорте. По его словам, число прибывших по Крымскому мосту составило порядка 75% от общего числа туристов, которые посетили регион за период майских праздников, передаёт «ТАСС».

Напомним, 23 апреля президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими днями весь период с 1 по 10 мая. Позднее он заявил, что решение оказалось оправданным.