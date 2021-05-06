Владимир Путин одобрил свое же решение двухнедельной давности

Политика

Объявленные в апреле дополнительные нерабочие дни в мае оказались оправданными. Благодаря этому в России снижается заболеваемость коронавирусом. Об этом в беседе с вице-премьером Татьяной Голиковой заявил президент РФ Владимир Путин.

В разговоре с Голиковой Путин напомнил, что, по предложению главного санитарного врача, было решено продлить майские праздники и сделать нерабочими с 1 по 10 мая. Решение было призвано снизить риски, связанные с распространением коронавируса.

«В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу, в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости«, - заявил президент.

Он добавил, что в России не только снижается число заболевших, но также растет число тех, кто выздоровел. При этом продолжается кампания по вакцинации и тестированию на коронавирус, передает РИА «Новости».

Напомним, о решении объявить нерабочими дни между майскими праздниками (с 1 по 10 мая) Владимир Путин заявил 23 апреля во время совещания с главой Роспотребнадзора.