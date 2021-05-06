Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Владимир Путин одобрил свое же решение двухнедельной давности

Антон Мельников
6 мая, 2021 15:40
2 мин
Антон Мельников
6 мая, 2021 15:40
2 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Объявленные в апреле дополнительные нерабочие дни в мае оказались оправданными. Благодаря этому в России снижается заболеваемость коронавирусом. Об этом в беседе с вице-премьером Татьяной Голиковой заявил президент РФ Владимир Путин.

В разговоре с Голиковой Путин напомнил, что, по предложению главного санитарного врача, было решено продлить майские праздники и сделать нерабочими с 1 по 10 мая. Решение было призвано снизить риски, связанные с распространением коронавируса.

«В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу, в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости«, - заявил президент.

Он добавил, что в России не только снижается число заболевших, но также растет число тех, кто выздоровел. При этом продолжается кампания по вакцинации и тестированию на коронавирус, передает РИА «Новости».

Напомним, о решении объявить нерабочими дни между майскими праздниками (с 1 по 10 мая) Владимир Путин заявил 23 апреля во время совещания с главой Роспотребнадзора.

Поделиться
ТЕГИ
Владимир Путин
Коронавирус
Майские праздники
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!