Анжелика Агурбаш боится похищения из России по приказу Александра Лукашенко
Певица Анжелика Агурбаш рассказала о своих опасениях после возбуждения в отношении нее в Беларуси уголовных дел. Артистка переживает, что ее могут похитить и вывезти из России по приказу белорусского президента Александра Лукашенко.
Напомним, в отношении Агурбаш в Беларуси были возбуждены уголовные дела о разжигании социальной вражды и розни и о публичном оскорблении Лукашенко. Речь идет о ее публикациях в соцсетях. Генеральная прокуратура республики призвала Россию выдать певицу. Свою вину она не признает и от слов не отказывается.
Агурбаш отметила, что у России нет оснований для ее экстрадиции, так как она является российской гражданкой и уже 20 лет проживает в РФ.
Однако певица опасается, что по приказу Лукашенко ее могут насильно вывезти с территории России для разбирательств. Также она переживает за судьбу родственников, проживающих в Беларуси, сообщает Tuy.by.
Александр Лукашенко потребовал от России выдать заслуженную артистку Беларуси.