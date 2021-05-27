Аншлаг в офисах и отмена рейсов в 8 стран: на что пришлось пойти «Белавии» из-за действий Лукашенко

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Белорусской национальной компании «Белавиа» пришлось отменить рейсы в 8 стран и 12 городов. Авиасообщение прерывается из-за действий президента Беларуси Александра Лукашенко с принудительной посадкой самолета.

Полеты отменяются с 27 мая по 30 октября, говорится на сайте перевозчика. «Белавиа» не будет осуществлять рейсы в Рим, Берлин, Ганновер, Барселону, Амстердам, Мюнхен, Брюссель, Вену, Франкфурт, Милан, Варшаву, Калининград.

Купившие билеты пассажиры штурмуют офисы компании - их можно сдать по полной стоимости.

Ранее Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать над территориями входящих в союз стран и приземляться в аэропортах ЕС. Лукашенко нашел маршруты для «Белавиа» в условиях отказа принимать борты.