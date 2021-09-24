Новости – Люди
Люди
Анна Нетребко отказалась выступать на юбилейном концерте в Санкт-Петербурге
24 сентября, 2021 22:35
1 мин
1 мин
music-nn.ru
После юбилейного вечера в Кремле оперная певица Анна Нетребко собиралась поехать на концерт в Санкт-Петербург, но её планы резко поменялись. Причина неизвестна.
Концерт перенесли с 1 на 5 октября 2021 года, говорится на официальном сайте Мариинского театра. Вместо Нетребко зрители увидят пианиста Дениса Мацуева с оркестром под управлением Валерия Гергиева. Он исполнит шестую симфонию Антона Брукнера и фортепианный концерт Эдварда Грига.
В свой день рождения, 18 сентября, Анна Нетребко выступила с 13-летним сыном Тьяго на концерте в честь 50-летия в Государственном Кремлевском дворце (ГКД).
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости