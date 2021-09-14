В Москве выступят Анна Нетребко с сыном
Оперная дива Анна Нетребко выступит с 13-летним сыном Тьяго на концерте в честь 50-летия 18 сентября в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Также она впервые споёт с итальянской коллегой Чечилией Бартоли.
В концерте примут участие Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Роландо Виллазон, Михаэль Фолле, Петр Бечала. Пласидо Доминго будет руководить Российским национальным молодежным симфоническим оркестром. Вторым дирижером будет итальянский дирижер Марко Боэми, третьим – россиянин Юрий Медяник.
К празднику присоединятся и звезды российского шоу-бизнеса. В их числе близкие друзья Нетребко Филипп Киркоров и Игорь Крутой. Также на концерт придёт актер Джон Траволта.
Попасть на концерт можно будет при предъявлении билета, паспорта, а также QR-кода. Организатор концерта, президент Berin Iglesias Holding Максим Берин, сказал, что это было сделано специально, чтобы на мероприятие смогли прийти как можно больше поклонников Нетребко.