Анна Попова призвала ужесточить ограничительные меры в некоторых регионах

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы России, где ситуация с распространением коронавирусной инфекцией остается напряженной.

По ее словам, жители ряда регионов России не соблюдают масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Из-за этого коронавирус в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, а также в Пензенской области распространяется быстрее, чем в среднем по РФ.

Попова призвала ужесточить в этих регионах ограничительные меры и контроль за их соблюдением, пишет «РИА Новости».

В России рост числа новых случаев заражения коронавирусом может продолжаться еще в течение месяца. Об этом ранее заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.