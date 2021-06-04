«Ангарский маньяк» получил ещё почти 10 лет к двум пожизненным срокам по новому делу
Ангарский городской суд приговорил экс-милиционера Михаила Попкова к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы за «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное в отношении двух лиц». Напомним, ранее «ангарский» маньяк уже получил два пожизненных срока за убийство 81 женщины, а в прошлом году сознался ещё в двух эпизодах.
«Попков в ночь с 13 на 14 июля 1995 года совершил убийство ранее ему незнакомой женщины. Кроме того, он сообщил следствию, что причастен еще к одному убийству в 1995 году. Тогда, находясь в лесном массиве за территорией автоколонны в г. Ангарске, он аналогичным способом расправился с женщиной», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Маньяк отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима.
Напомним, к пожизненному заключению Попкова приговорили в 2015-м году за убийство 22 женщин, однако 2 года спустя он получил второй срок.