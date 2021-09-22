Андрей Звягинцев вышел из комы
Российский кинорежиссёр, сценарист, обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей, двукратный номинант на премию «Оскар» Андрей Звягинцев вышел из комы, в которую его искусственно ввели после того, как он заболел коронавирусной инфекцией.
По словам председателя совета директоров компаний АФК «Система» Владимира Евтушенкова, в настоящее время медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Известно, что режиссера пытаются поставить на ноги врачи из Германии, там же он и получает лечение, а АФК «Система» его оплачивает. Вот-вот Звягинцева переведут в госпиталь по реабилитации, только вот где именно он будет её проходить, пока не ясно, передает «360».
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что режиссера отключили от систем жизнеобеспечения. Ковидом он заразился в июле. Тогда врачи сообщили о 90% поражении легких.