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Аналитики рассказали об ослаблении рубля в 40 тысяч раз со времен СССР

Артем Денисов
3 ноября, 2020 05:31
2 мин
рубль
Фото: pixabay.com

Перешедший на коммерческий курс 30 лет назад рубль ослаб по отношению к доллару более чем в 40 тысяч раз без учета деноминации, а деноминированный рубль по отношению к доллару успел ослабнуть в 3,5 раза, подсчитали аналитики.

Так, 1 ноября 1990 года доллар перестал стоить официально 63 копейки и сразу подскочил до 1,8 рубля, задав глобальную тенденцию на все последующие годы. Уже 1 июля 1992 года официальный курс был на отметке 125,26 рубля. Всего за 30 лет цена доллара в рублях без учета деноминации 1997-1998 годов выросла более чем в 40 тысяч раз. При этом реальная товарная стоимость рубля снизилась за 30 лет более чем в сто раз.

С начала текущего года кризисные явления в мировой экономике, вызванные эпидемией COVID-19, привели к ослаблению рубля к доллару примерно на четверть с уровня начала года, сообщает «Прайм».

Как сообщалось, доллар США может упасть в 2021 году на 35%.

О причинах этого сообщил бывший глава и главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч. По его словам, в настоящее время наблюдается ухудшение макроэкономического дисбаланса в США, подъем евро и юаня как жизнеспособных альтернатив.

темы
доллар
рубль
валюта
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