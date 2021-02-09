Американцы не верят в соблюдение демократии в США

Общество

Большинство американцев не верят в демократию в США. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Associaated Press совместно с Национальным центром изучения общественного мнения при университете Чикаго.

Лишь16 процентов опрошенных американцев считают, что демократия в США функционирует эффективно. Напротив, 45 процентов респондентов заявили, что политическая система в Соединенных Штатах не работает должным образом. Еще 38 процентов убеждены, что демократические принципы соблюдаются только отчасти.

Отношение к демократии ухудшилось после заявлений бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификации выборов, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после беспорядков и штурма Капитолия миру будет сложно воспринимать США как символ демократии.