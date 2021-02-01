США перестали быть «светочем демократии» для Владимира Зеленского

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после беспорядков и штурма Капитолия миру будет сложно воспринимать США как символ демократии.

По словам Зеленского, штурм протестующими здания Конгресса Соединенных Штатов стал «сильным ударом» для американской демократии.

«Мы привыкли считать, что у США есть идеальные демократические институты, где власть передается спокойно», однако все может произойти, сказал Зеленский в интервью американскому порталу Axios.

Украинский лидер отметил, что никто не ожидал такого от США. Подобные события свидетельствуют о том, что «все не идеально», сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее Зеленский заявил, что на «войну» с Россией призовет всех мужчин и женщин.