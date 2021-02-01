Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

США перестали быть «светочем демократии» для Владимира Зеленского

Дмитрий Байков
1 февраля, 2021 12:48
1 мин
Дмитрий Байков
1 февраля, 2021 12:48
1 мин
1
Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после беспорядков и штурма Капитолия миру будет сложно воспринимать США как символ демократии.

По словам Зеленского, штурм протестующими здания Конгресса Соединенных Штатов стал «сильным ударом» для американской демократии.

«Мы привыкли считать, что у США есть идеальные демократические институты, где власть передается спокойно», однако все может произойти, сказал Зеленский в интервью американскому порталу Axios.

Украинский лидер отметил, что никто не ожидал такого от США. Подобные события свидетельствуют о том, что «все не идеально», сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее Зеленский заявил, что на «войну» с Россией призовет всех мужчин и женщин.

Поделиться
ТЕГИ
США
Украина
политика
Владимир Зеленский
Демократия
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!