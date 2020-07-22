Американские полицейские напали на российских журналистов

Общество

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Съемочная группа Первого канала подверглась нападению полицейских в американском городе Портленд.

Сообщается, что российские журналисты подверглись нападению со стороны полицейских при освещении протестов. Они снимали репортаж о беспорядках около здания местного суда.

Полицейские напали на оператора с дубинками и разбили камеру. Журналистку сильно толкнули, пишет «РИА Новости».

На должность полицейских в США часто берут людей с психологическими травмами, именно поэтому, зачастую они ведут себя неадекватно. Более того, у них слишком много полномочий, которыми они злоупотребляют.

Об этом в интервью «Русской планете» рассказала жительница Хьюстона, штат Техас, Юлия. Именно там похоронили чернокожего Джорджа Флойда, убитого 25 мая полицейским при задержании.