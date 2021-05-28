Американская разведка располагает новыми данными о происхождении коронавируса

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У разведслужбы США есть данные, с помощью которых, возможно, удастся определить, как возник коронавирус и распространился в мире. Полученную информацию проверят путем компьютерного анализа.

Речь идет о таких данных, как перемещение работников лаборатории в Ухане и характер начала вспышки там COVID-19. О том, что разведслужбы располагают информацией, написала газета The New York Times.

Представители разведки надеются, что союзники США подключат свои разведывательные сети для получения еще больших сведений о лаборатории и ее деятельности.

Ранее президент США Джо Байден дал спецслужбам 90 дней, чтобы выяснить происхождение вируса окончательно. Разведсообщество должно сказать: распространение COVID-19 началось из лаборатории или с контакта человека с инфицированным животным.