Байден дал своим спецслужбам ровно 90 дней. Он намерен все окончательно выяснить

Политика

Разведка США не смогла окончательно выяснить источник появления коронавируса. Разведсообщество пришло к двум сценариям – авария в лаборатории и передача вируса от животного, но конкретного вердикта нет. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Американский лидер пояснил, что вскоре после своего избрания президентом, разведсообществу было поручено подготовить «самый свежий доклад» о происхождении COVID-19. Специалисты должны были выяснить, появился ли вирус от контакта человека с инфицированным животным или из-за «аварии в лаборатории».

Тем не менее, до сих пор разведсообщество не вынесло окончательный вердикт. Оно «объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу».

В связи с этим, Байден дал новое распоряжение американской разведке - «удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая поможет приблизить нас к окончательному выводу», передаёт РИА «Новости».

Результаты расследования должны быть представлены президенту в течение 90 дней.