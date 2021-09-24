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«Алые паруса» в 2024 году посвятят 300-летию СПБГУ
24 сентября, 2021 21:59
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piterbu.ru
Выпускной праздник «Алые паруса» в 2024 году будет приурочен 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), рассказал ректор вуза Николай Кропачев на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилея университета.
Губернатор Петербурга Александр Беглов одобрил предложение замминистра культуры РФ Аллы Маниловой сделать 2024 год годом Санкт-Петербургского университета. В честь юбилея вуза будут гореть факелы на Ростральных колоннах.
В июле 2021 года несмотря на пандемию в Санкт-Петербурге прошёл праздник «Алые паруса». После этого увеличилось число заболевших коронавирусом, и Беглов ввел новые ограничения.
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