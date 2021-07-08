Александр Беглов провел «Алые паруса» и ввел новые ковидные ограничения
Власти Санкт-Петербурга запрещают с 13 июля массовые мероприятия численностью более 75 человек на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
Соответствующий документ подписал губернатор Александр Беглов. Ограничение не будет касаться культурных и зрелищных мероприятий в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах, а также спортивных и физкультурных мероприятий.
При этом наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1,5 тысячи человек, а наполняемость цирков уменьшается до 50%. Спортивные и физкультурные мероприятия будут проводиться без зрителей.
Заполняемость пассажирских судов не должна превышать 50% от количества мест. Зрелищно-развлекательные мероприятия теперь под запретом, сообщает РИА «Новости».
Напомним, глава политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову, потребовав от него провести проверку в отношении организаторов праздника выпускников «Алые паруса».
По словам политика, власти нарушили режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Фотографии и видеозаписи в СМИ говорят о том, что на «Алых парусах» социальная дистанция и масочный режим не соблюдались, следует из обращения Рыбаков в адрес Краснова.