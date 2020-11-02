«Альфа-Банк» без уведомления списал в нули по 6 тысяч за обслуживание карт

Ptzgovorit.ru

Тысячи клиентов «Альфа-Банка» пожаловались на списание по 6 тыс. рублей за ежегодное обслуживание карт. Пострадавшие заявили, что раньше такого не происходило, а годовое обслуживание стоило не более 500 рублей.

Как сообщает Telegram-канал Baza, списание произошло по тревел-картам - как обычным, так и платиновым. Клиенты жалуются на списание 6 тысяч в том числе с зарплатных карт, обслуживание которых ранее стоило 60 рублей в месяц.

Все пострадавшие заявляют, что уведомлений от «Альфа-Банка» об увеличении комиссии не поступало. Клиенты собираются менять банк.

В начале октября в Москве Роспотребнадзор опечатал отделение «Альфа-банка». В помещении отсутствовали антисептики, бактерицидные облучатели воздуха, на входе не проверяли температуру.